Какая категория военнообязанных не подлежит бронированию: ответ юриста

В условиях общей мобилизации и военного положения в Украине некоторые категории граждан могут получить бронирование, которое временно освобождает их от призыва. Однако это право предоставляется не всем.

Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на комментарий адвокатки Лидии Карплюк (Grain Law Firm). По словам Карплюка, бронирование не распространяется на лиц, допустивших нарушение правил военного учета. К примеру, если гражданину посылали повестку для уточнения данных или прохождения ВЛК, но он ее не получил или проигнорировал, система "Оберег" может зафиксировать это как нарушение, что станет основанием для отказа в бронировании.

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Также не подлежат бронированию работники компаний, которые:

не имеют статуса критически важных для функционирования государства;

не подтвердили этот статус в установленном порядке;

или потеряли его.

Частичная отмена бронирования медиков

Кроме того, 30 апреля стало известно о частичной отмене бронирования для работников медицинской сферы. Такое решение инициировало Министерство обороны по дефициту медицинских специалистов в Вооруженных силах Украины.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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