Какая пенсия у участников боевых действий и как осуществляется начисление

Уровень пенсионного обеспечения для лиц со статусом участника боевых действий определяется на основе продолжительности их страхового стажа и полученного заработка. При выходе на пенсию по страховому стажу военнослужащие могут получать пенсионные выплаты от 15 000 грн и выше.

Эту информацию предоставила юридическая фирма De-Jure.

Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту:

мужчины - после достижения 55-летнего возраста при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

женщины - после достижения 50-летнего возраста при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Размер пенсионных выплат для граждан с УБД статусом исчисляется с учетом продолжительности приобретенного страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Фактически, при выходе на пенсию по страховому стажу военные пенсионеры могут рассчитывать на сумму от 15 тысяч гривен и более.

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Согласно действующему законодательству, к пенсиям участников боевых действий предусмотрены следующие доплаты:

надбавка в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь в размере 40 грн;

ежемесячное государственное адресное пособие, если общий размер пенсионных выплат не превышает 4958 грн (с учетом всех надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Как отмечают юристы, несмотря на попытки Пенсионного фонда Украины ограничить максимальный размер пенсии до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, судебная практика по отстаиванию пенсионных прав и перерасчету пенсий военным пенсионерам указывает на неправомерность таких ограничений и необходимость защиты своих прав в судебном порядке.

Напомним, кто из военных имеет право на единовременную помощь в 100 тысяч гривен.

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