Какие доходы влияют на назначение жилищной субсидии

Не все средства, получаемые лицом, влияют на его право на получение субсидии от государства для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Граждане Украины, не имеющие возможности самостоятельно оплатить коммунальные услуги, имеют право на получение государственной помощи в виде субсидии. В процессе назначения этого пособия учитываются доходы всех членов домохозяйства.

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При определении права на субсидию засчитываются следующие виды доходов:

Заработная плата; Денежные выплаты военнослужащим; пенсии; Стипендии, за исключением социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из этой категории; Социальные выплаты, включая льготы на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа; Пособие по безработице и другие страховые выплаты; Денежные переводы из-за границы; Дивиденды от ценных бумаг; Прочие доходы, а также денежные средства, полученные от аренды земли, продажи имущества и других источников.

Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения, независимо от суммы полученного дохода, учитывается:

Один размер минимальной заработной платы для плательщиков единого налога первой группы.

Два размера минимальной заработной платы для плательщиков единого налога второй группы.

Три размера минимальной заработной платы для плательщиков единого налога третьей группы.

Учитывать доход, полученный самозанятым лицом и доход от предпринимательской деятельности, не учитывается, информация о них поступает от Государственной налоговой службы по запросу органа Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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