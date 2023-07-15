Какие доходы влияют на назначение жилищной субсидии
Не все средства, получаемые лицом, влияют на его право на получение субсидии от государства для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Граждане Украины, не имеющие возможности самостоятельно оплатить коммунальные услуги, имеют право на получение государственной помощи в виде субсидии. В процессе назначения этого пособия учитываются доходы всех членов домохозяйства.
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При определении права на субсидию засчитываются следующие виды доходов:
- Заработная плата;
- Денежные выплаты военнослужащим;
- пенсии;
- Стипендии, за исключением социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из этой категории;
- Социальные выплаты, включая льготы на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- Пособие по безработице и другие страховые выплаты;
- Денежные переводы из-за границы;
- Дивиденды от ценных бумаг;
- Прочие доходы, а также денежные средства, полученные от аренды земли, продажи имущества и других источников.
Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения, независимо от суммы полученного дохода, учитывается:
- Один размер минимальной заработной платы для плательщиков единого налога первой группы.
- Два размера минимальной заработной платы для плательщиков единого налога второй группы.
- Три размера минимальной заработной платы для плательщиков единого налога третьей группы.
Учитывать доход, полученный самозанятым лицом и доход от предпринимательской деятельности, не учитывается, информация о них поступает от Государственной налоговой службы по запросу органа Пенсионного фонда Украины.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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