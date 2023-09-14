Какие документы нужно подать для назначения пенсии по возрасту
Даже в нелегкое время войны украинские граждане продолжают получать пенсии и социальные выплаты. В Украине требования к страховому стажу, необходимому для ухода на пенсию в возрасте 60 лет, поэтапно повышаются. На 2023 год для получения пенсии нужно накопить не менее 30 лет страхового стажа.
Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии
В Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснено, какие документы необходимо предоставить для назначения пенсии по возрасту.
Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания. Также это можно сделать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Основными документами, которые необходимо подать, являются:
- Паспорт.
- Идентификационный код.
- Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и т.д.).
- Справка о заработной плате за последние 60 месяцев подряд по состоянию на 30 июня 2000 (по желанию).
- Реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк).
- Фотография для пенсионного удостоверения размером 2,5х3 см.
В частности, женщины, сменившие свою фамилию, должны предоставить свидетельство о браке.
Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!