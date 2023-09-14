Какие документы нужно подать для назначения пенсии по возрасту

Даже в нелегкое время войны украинские граждане продолжают получать пенсии и социальные выплаты. В Украине требования к страховому стажу, необходимому для ухода на пенсию в возрасте 60 лет, поэтапно повышаются. На 2023 год для получения пенсии нужно накопить не менее 30 лет страхового стажа.

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В Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснено, какие документы необходимо предоставить для назначения пенсии по возрасту.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания. Также это можно сделать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Основными документами, которые необходимо подать, являются:

Паспорт. Идентификационный код. Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и т.д.). Справка о заработной плате за последние 60 месяцев подряд по состоянию на 30 июня 2000 (по желанию). Реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк). Фотография для пенсионного удостоверения размером 2,5х3 см.

В частности, женщины, сменившие свою фамилию, должны предоставить свидетельство о браке.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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