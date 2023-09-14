Які документи потрібно подати для призначення пенсії за віком

Навіть у нелегкий час війни, українські громадяни продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. В Україні вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію у віці 60 років, поетапно підвищуються. На 2023 рік для отримання пенсії потрібно накопичити не менше ніж 30 років страхового стажу.

Читайте також: Хто з українців має можливість отримати 800 грн надбавки до пенсії

У Telegram-каналі Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз'яснено, які документи необхідно подати для призначення пенсії за віком.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати особисто до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування. Також це можна зробити за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Відео дня

Основними документами, що необхідно подати, є:

Паспорт. Ідентифікаційний код. Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток і т. д.). Довідка про заробітну плату за останні 60 місяців підряд станом на 30 червня 2000 року (за бажанням). Реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк). Фотографія для пенсійного посвідчення розміром 2,5х3 см.

Зокрема, жінки, які змінили своє прізвище, повинні надати свідоцтво про шлюб.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!