Какие изменения в правилах выезда за пределы Украины для мужчин и женщин с 1 октября
В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину и введением военного положения и общей мобилизации ограничен выезд мужчин за границу.
Однако существуют категории граждан, имеющих право на выезд из страны, как определено в Постановлении Кабинета Министров Украины №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".
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К этим категориям относятся:
- Мужчины до 18 и от 60 лет.
- Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие на территории другой страны, и соответствующее этому имеют отметки в своих паспортах.
- Лица, исключенные из военного учета по причине состояния здоровья.
- Мужчины, которым разрешено уехать за границу по состоянию здоровья, например, для медицинского лечения.
- Мужчины, которым разрешено уехать за границу по семейным обстоятельствам.
- Мужчины призывного возраста, имеющие право на выезд за границу по профессиональным причинам.
- Граждане, которым разрешен выезд за границу для оказания помощи Силам обороны Украины в противостоянии российской агрессии.
- Мужчины и женщины на государственной службе.
- Военнослужащие со специальными разрешениями.
Есть также конкретные обстоятельства, при которых граждане Украины могут официально уехать из страны на время. Например, это может быть необходимо, чтобы оказать помощь Вооруженным Силам Украины.
В этот список входят водители-волонтеры, которые транспортируют гуманитарную помощь, медицинские грузы и грузы для ВСУ. Это также касается представителей культуры, организующих концерты для сбора средств и направляющих их на нужды армии, прославляя при этом страну на международной арене. Разрешения предоставляются также спортсменам и тренерам для участия в соревнованиях и обучающих мероприятиях.
Выехать по семейным обстоятельствам могут многодетные родители несовершеннолетних детей, родители детей с инвалидностью, родители, воспитывающие детей-сирот с инвалидностью, а также лица, имеющие родственников с инвалидностью. По профессии право на выезд имеют военнослужащие, сотрудники учреждений, которые ухаживают за людьми с инвалидностью, работники железнодорожного транспорта и авиационный персонал, выезжающие в командировку или обучение.
К этому перечню были добавлены лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции и других подобных обстоятельств, касающихся национальной безопасности и обороны Украины во время военного положения.
В заключение следует отметить, что женщины, состоящие на военном учете, не имеют ограничений на выезд за границу и обязаны соблюдать правила пересечения границы при необходимости выезда в служебную командировку или отпуск.
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