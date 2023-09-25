Какие изменения в правилах выезда за пределы Украины для мужчин и женщин с 1 октября

Кто из украинцев может выехать за границу

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину и введением военного положения и общей мобилизации ограничен выезд мужчин за границу.

Однако существуют категории граждан, имеющих право на выезд из страны, как определено в Постановлении Кабинета Министров Украины №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

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К этим категориям относятся:

Мужчины до 18 и от 60 лет. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие на территории другой страны, и соответствующее этому имеют отметки в своих паспортах. Лица, исключенные из военного учета по причине состояния здоровья. Мужчины, которым разрешено уехать за границу по состоянию здоровья, например, для медицинского лечения. Мужчины, которым разрешено уехать за границу по семейным обстоятельствам. Мужчины призывного возраста, имеющие право на выезд за границу по профессиональным причинам. Граждане, которым разрешен выезд за границу для оказания помощи Силам обороны Украины в противостоянии российской агрессии. Мужчины и женщины на государственной службе. Военнослужащие со специальными разрешениями.

Есть также конкретные обстоятельства, при которых граждане Украины могут официально уехать из страны на время. Например, это может быть необходимо, чтобы оказать помощь Вооруженным Силам Украины.

В этот список входят водители-волонтеры, которые транспортируют гуманитарную помощь, медицинские грузы и грузы для ВСУ. Это также касается представителей культуры, организующих концерты для сбора средств и направляющих их на нужды армии, прославляя при этом страну на международной арене. Разрешения предоставляются также спортсменам и тренерам для участия в соревнованиях и обучающих мероприятиях.

Выехать по семейным обстоятельствам могут многодетные родители несовершеннолетних детей, родители детей с инвалидностью, родители, воспитывающие детей-сирот с инвалидностью, а также лица, имеющие родственников с инвалидностью. По профессии право на выезд имеют военнослужащие, сотрудники учреждений, которые ухаживают за людьми с инвалидностью, работники железнодорожного транспорта и авиационный персонал, выезжающие в командировку или обучение.

К этому перечню были добавлены лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции и других подобных обстоятельств, касающихся национальной безопасности и обороны Украины во время военного положения.

В заключение следует отметить, что женщины, состоящие на военном учете, не имеют ограничений на выезд за границу и обязаны соблюдать правила пересечения границы при необходимости выезда в служебную командировку или отпуск.

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