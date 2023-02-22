Какие категории украинцев могут получить 2200 грн помощи от благотворительной организации

Благотворительная организация BHA & Save The Children предоставляет денежную помощь для ВПЛ, переместившихся в ноябре-декабре 2022 года в некоторые области Украины. Размер выплаты составляет 2200 грн, средства должны поступить в течение трех месяцев, то есть финальная сумма составит 6600 гривен. Помощь оказывают наиболее пострадавшим украинцам: семьям, потерявшим дом, пожилым людям и семьям с детьми.

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Кто может получить денежные выплаты от BHA & Save The Children

переселенцев, не имеющих безопасного места жительства;

пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, оставшиеся без члена семьи, средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий;

утратившие члена семьи и не имеющие средств для жизни;

которые удерживает женщина;

которые удерживает пожилой человек в возрасте более 60 лет;

которые удерживает человек с инвалидностью;

с ребенком и людьми с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой;

с ребенком и пожилым человеком;

с двумя и более детьми;

с ребенком на попечении;

с беременной женщиной или матерью, кормящей грудью ребенка в возрасте до 2 лет.

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Как получить помощь от BHA & Save The Children

Для получения деталей программы можно обратиться на горячую линию по номеру 0 800 609 845 или по электронному адресу ukrainianresponse@savethechildren.org.

В настоящее время организация передает денежную помощь преимущественно через городские власти. Поэтому для получения средств можно обратиться в городскую администрацию.

Из-за войны многие украинцы остались без домов и были вынуждены переехать в более безопасные регионы и стать ВПЛ. Французская гуманитарная организация Acted предоставляет денежную помощь переселенцам в размере 2220 грн.

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