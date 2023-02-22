Які категорії українців можуть отримати 2200 грн допомоги від благодійної організації

Благодійна організація BHA & Save The Children надає грошову допомогу для ВПО, які перемістилися у листопаді-грудні 2022 року до деяких областей України. Розмір виплати становить 2200 грн, кошти мають надійти протягом трьох місяців, тобто фінальна сума складатиме 6 600 гривень. Допомогу надають найбільш постраждалим українцям: сім'ям, які втратили оселю, людям похилого віку та сім'ям з дітьми.

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Хто може отримати грошові виплати від BHA & Save The Children

переселенців, які не мають безпечного місця проживання;

постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, сім'ї, які залишилися без члена сім'ї, засоби для існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) в результаті проведення військових дій;

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які втратили члена сім’ї і не мають коштів для життя;

які утримує жінка;

які утримує літня людина віком більш ніж 60 років;

які утримує людина з інвалідністю;

з дитиною та людьми з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою;

з дитиною та літньою людиною;

з двома та більше дітьми;

з дитиною під опікою;

з вагітною жінкою або матір’ю, яка годує грудьми дитини віком до 2 років.

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Як отримати допомогу від BHA & Save The Children

Для отримання деталей програми можна звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 609 845, або на електронну адресу [email protected].

Наразі організація передає грошову допомогу переважно через міську владу. Тому для отримання коштів можна звернутися до міської адміністрації.

Через війну багато українців залишитись без домівок та були вимушені переїхати в більш безпечні регіони і стати ВПО. Французька гуманітарна організація Acted надає грошову допомогу переселенцям у розмірі 2220 грн.

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