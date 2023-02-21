Хто з українців може отримати грошову допомогу в розмірі 13 200 грн

Деякі категорії громадян України можуть отримувати виплати від ООН протягом шести місяців. Сума допомоги на місяць становить 2200 грн. Тобто, за пів року українці отримають 13 200 гривень.

Хто може отримати грошову допомогу від ООН

Грошову допомогу від ООН можуть отримати особи, які були вимушено переміщені протягом останніх 30 днів. Зокрема до таких категорій належать:

Члени сім’ї, які постраждали від обстрілів;

Члени сім’ї, які втратили близьку людину, що проживала з ними;

Сім’ї, які втратили бізнес внаслідок бойових дій.

Читайте також: Хто може отримати та як оформити допомогу при народженні дитини у 2023 році

Відео дня

Також на виплати можуть розраховувати внутрішньо переміщенні особи, які були переселені понад 30 днів тому та мають низькі доходи – менше ніж 5400 гривень на одну людину. Дохід розраховується виходячи із середньої заробітної плати за останні 3 місяці.

Також сім’ї повинні відповідати принаймні одному із цих критеріїв:

Мати двох чи більше дітей;

Мати в сім'ї людину з інвалідністю;

Якщо господарство в сім'ї веде одна людина;

Сім'ї, у яких вагітна жінка та є діти віком до 2 років;

Якщо сім’ї є люди похилого віку, більш ніж 55 років.

Українці, які зареєструвалися на допомогу від ООН до 1 вересня 2022 року, отримують виплати за іншою схемою – лише 3 місяці.

Як отримати допомогу від ООН та де подавати заявку

Для отримання виплат необхідно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду Право на захист – офіційного партнера агентства УВКБ зі збору даних на грошову допомогу.

Щоб подати заявку, необхідно звернутися до пунктів реєстрації у своєму місті. Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна подивитись за посиланням.

На офіційному сайті Право на захист також можна знайти актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації. Щоб отримати консультацію, переходьте в Telegram-канал організації, або телефонуйте за номером 0 800 307 711.

Читайте також: Хто з українців може отримати 100$ допомоги від громадян США

Які документи знадобляться для реєстрації

При подачі заявки, потрібно мати при собі оригінали документів на кожного члена родини:

податковий номер (ІНН);

внутрішній паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника (картки єДопомога не підходять);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).

Через війну багато українців залишитись без домівок та були вимушені переїхати в більш безпечні регіони і стати ВПО. Французька гуманітарна організація Acted надає грошову допомогу переселенцям у розмірі 2220 грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!