Какие категории женщин могут получить доплату к пенсии

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине зарегистрировано 10,7 млн. пенсионеров. Все они имеют разный размер пенсионных выплат, зависящий от стажа лица и других факторов. В то же время, некоторые категории граждан имеют право на доплаты к пенсии, в частности речь идет о многодетных матерях.

Мать 5 и более детей имеют право на назначение пенсии за особые заслуги перед Украиной. Доплата назначается в сумме 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан и выплачивается вместе с пенсией.

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Прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан в 2023 году составляет 2093 грн. Последний раз он был пересмотрен в декабре 2022 года, поэтому в 2023 году из-за военного положения и сложной ситуации в экономике прожиточный минимум повышаться не будет.

Соответственно, многодетные матери имеют право на доплату к пенсии в сумме 732,55 грн.

Кроме того, в Пенсионном фонде напомнили, что такие матери имеют право на назначение пенсии со снижением пенсионного возраста после достижения 50-летнего возраста, если они воспитали детей до достижения возраста 6 лет и имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Напомним, в марте 2023 года в Украине планируют провести очередную индексацию пенсионных выплат. У некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в нашем материале.

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