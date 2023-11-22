Какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий

Какие льготы на коммуналку предусмотрены для УБД

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает право на льготную оплату жилищно-коммунальных услуг для ряда категорий граждан.

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Такие льготы касаются участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и членов семей погибших защитников и защитниц. Согласно статье 12 указанного закона, установлены следующие размеры льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг:

Участники боевых действий – 75%. Лица с инвалидностью в результате войны – 100%. Члены семей погибших – 50%.

Однако, право на получение этих льгот наступает только после обретения соответствующего статуса: участника боевых действий (УБД), лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего военнослужащего.

Граждане, желающие воспользоваться этой льготой, должны обращаться в Пенсионный фонд Украины с двумя заявлениями:

Первое – о внесении сведений в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Второе – о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (приобретение твердого топлива, сжиженного газа).

Учитывая эти законодательные нормы, граждане могут воспользоваться льготами и уменьшить финансовую нагрузку на оплату коммунальных услуг, что составляет важный аспект социальной защиты ветеранов войны и их семей.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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