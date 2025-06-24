Какие льготы на обучение должны дети военных: объяснение юриста

В Украине в скором времени стартует вступительная кампания, и все больше семей военных и ветеранов интересуются, на какие образовательные льготы могут рассчитывать их дети. Речь идет не только о бесплатном обучении, но и о социальных стипендиях, возможности перевода на бюджет или компенсации стоимости контрактного обучения.

О том, какие именно льготы предусмотрены для детей защитников Украины, рассказала глава комитета по гражданскому праву и процессу Ассоциации адвокатов Украины, руководитель Адвокатского бюро Татьяна Даниленко, пишет РБК-Украина.

Какие льготы предусмотрены для детей военных и ветеранов

Согласно законам Украины "О статусе ветеранов войны" и "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", дети участников боевых действий имеют право на ряд льгот, если учатся очно и еще не достигли 23 лет:

полная или частичная оплата обучения из госбюджета;

социальная стипендия;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатное проживание в общежитии;

доступ к обучающим базам данных и интернету;

другие льготы, утвержденные Кабинетом министров.

В то же время, как отмечает Татьяна Даниленко, льготы предоставляются исключительно студентам дневной формы обучения и до 23-летнего возраста.

При поступлении дети военных сдают экзамены на общих основаниях, однако при наличии свободных мест могут быть переведены на бюджетную форму. Если студент не получает академическую стипендию, он имеет право на социальную.

Возможно ли бесплатное обучение на контракте

Да, даже если ребенок военнослужащего учится на контрактной основе, он может получить компенсацию за обучение. Это предусмотрено постановлением Кабмина №318 от 14 марта 2025 г. в рамках пилотного проекта Минветеранов.

По словам юристки, средства за обучение таких студентов платит Министерство по делам ветеранов. О поступлении средств будет сообщать приложение "Действие", а оплата будет автоматически поступать на счет учебного заведения.

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Льготные кредиты на обучение

Еще один вариант поддержки – льготные долгосрочные кредиты на получение образования. Они предоставляются на срок до 15 лет под 3% годовых. Право на такой кредит имеют:

дети военных;

сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети с инвалидностью;

дети из малообеспеченных и многодетных семей;

дети с прифронтовых территорий;

внутренне перемещенные лица;

дети участников Революции Достоинства.

Как воспользоваться льготами

Для оформления льгот нужно подтвердить статус. В пакет документов обычно входят:

удостоверение участника боевых действий или члена семьи погибшего;

свидетельство о рождении ребенка;

справка ВПЛ или документ, подтверждающий место жительства;

справка по ЕГЕБО о статусе в системе образования.

"Очень важно подавать только достоверные документы. Если выяснится, что информация была ложной, студент потеряет право на льготы и будет нести ответственность согласно закону", - отмечает Даниленко.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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