Які пільги на навчання мають діти військових: пояснення юриста

В Україні незабаром стартує вступна кампанія, і все більше сімей військових та ветеранів цікавляться, на які освітні пільги можуть розраховувати їхні діти. Йдеться не лише про безоплатне навчання, а й про соціальні стипендії, можливість переведення на бюджет або компенсацію вартості контрактного навчання.

Про те, які саме пільги передбачені для дітей захисників України, розповіла голова комітету з цивільного права та процесу Асоціації адвокатів України, керівниця Адвокатського бюро Тетяна Даниленко, пише РБК-Україна.

Які пільги передбачені для дітей військових і ветеранів

Згідно із законами України "Про статус ветеранів війни" та "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", діти учасників бойових дій мають право на низку пільг, якщо навчаються очно і ще не досягли 23 років:

повна або часткова оплата навчання з держбюджету;

соціальна стипендія;

безкоштовне забезпечення підручниками;

безоплатне проживання в гуртожитку;

доступ до навчальних баз даних та інтернету;

інші пільги, затверджені Кабінетом Міністрів.

Водночас, як наголошує Тетяна Даниленко, пільги надаються виключно студентам денної форми навчання та до 23-річного віку.

Під час вступу діти військових складають іспити на загальних підставах, однак у разі наявності вільних місць можуть бути переведені на бюджетну форму. Якщо студент не отримує академічної стипендії, він має право на соціальну.

Чи можливе безкоштовне навчання на контракті

Так, навіть якщо дитина військовослужбовця навчається на контрактній основі, вона може отримати компенсацію за навчання. Це передбачено постановою Кабміну №318 від 14 березня 2025 року в межах пілотного проєкту Мінветеранів.

За словами юристки, кошти за навчання таких студентів сплачує Міністерство у справах ветеранів. Про надходження коштів повідомлятиме застосунок "Дія", а оплата автоматично надходитиме на рахунок закладу освіти.

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Пільгові кредити на навчання

Ще один варіант підтримки — пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти. Вони надаються строком до 15 років під 3% річних. Право на такий кредит мають:

діти військових;

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю;

діти з малозабезпечених і багатодітних сімей;

діти з прифронтових територій;

внутрішньо переміщені особи;

діти учасників Революції Гідності.

Як скористатися пільгами

Для оформлення пільг необхідно підтвердити статус. До пакету документів зазвичай входять:

посвідчення учасника бойових дій або члена родини загиблого;

свідоцтво про народження дитини;

довідка ВПО або документ, що підтверджує місце проживання;

довідка з ЄДЕБО про статус у системі освіти.

"Дуже важливо подавати лише достовірні документи. Якщо з’ясується, що інформація була неправдивою, студент втратить право на пільги й нестиме відповідальність відповідно до закону", — наголошує Даниленко.

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