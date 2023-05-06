Какие лучшие сыры для пиццы: названы четыре фаворита

Какой сыр брать на пиццу – лучшие сыры для пиццы

Сыр придает особый вкус для пиццы. При этом выбор начинки очень субъективен: каждый может свободно добавлять то, что пожелает.

Однако не все знают, что некоторые виллы сыров совершенно не годятся для этого блюда. Поэтому итальянские повара для Sante Plus рассказали о четырех фаворитах.

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Лучшие сорта сыров для пиццы:

1. Моцарелла. Этот вид сыра поможет добиться идеального вкуса и влажной структуры. Он выделит часть своего жира во время запекания, но вкус точно будет непревзойденным.

Лучший сыр для пиццы - моцарелла

2. Пармезан. Этот сыр имеет легкие пряности и интенсивный аромат, очень узнаваемый вкус. Если вы хотите уменьшить его интенсивность, то смешайте с другим видом (натертой моцареллой, например) или другим мягким.

Пармезан лучше тереть на терке, чтобы его таяние было равномерным. Так вы получите гладкую золотистую корочку на пике.

Не стесняйтесь приправить пармезан базиликом, грибами и помидорами. Такая пицца понравится каждому.

Лучший сыр для пиццы – сыр пармезан

3. Гауда. Если вы хотите разнообразить вкусы, сделайте ставку на гауду, чтобы приготовить вкуснейшую пиццу. Также это вкусный и недорогой вариант. Гауда легко тает и идеально подходит к традиционной пицце. Не стесняйтесь попробовать копченую версию гауды, которую часто используют для приготовления горячих блюд. Ваша пицца будет иметь более нежный и ароматный вкус.

Пицца рецепт - приготовление пиццы

4. Горгонзол. Некоторые люди терпеть не могут сильный аромат, но других непреодолимо тянет к голубым сырам, таким как Рокфор или Блю д'Овернь. И это хорошо, ведь горгонзол остается одним из лучших видов сыра для пиццы. Представьте себе "4 сыра" без этого сыра с голубыми прожилками, это было бы очень грустно! Именно он придает ему нотки изысканной элегантности.

Если вы хотите соблазнить самые взыскательные вкусы, шеф-повара рекомендуют добавлять в тесто для пиццы горгонзола или рокфор. Этот сыр нужно натереть на терке и посыпать им тесто, добавив большее количество моцареллы или другого мягкого сыра.

Лучший сыр для пиццы – сыр горгонзола

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