Вы всегда неправильно варили картофель и вот почему: какой ингредиент нужно обязательно добавлять

Картофель очень питательный, сытный и универсальный. Недаром она пользуется успехом у взрослых и детей. Существует много уловок, которые можно применить, чтобы получить лучшие вкусовые качества во время приготовления картофеля.

Издание Sante Plus раскрыло один интересный трюк, как отварить картофель и раскрыть весь его вкус. В частности, это можно сделать с помощью уксуса.

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Уксус – это продукт, который всегда есть на кухне, будь то белый, винный или яблочный. Он отлично подходит для экологически чистой и эффективной очистки, а также для косметических средств и некоторых рецептов, но вы все еще не знаете, что он может сделать для вашего картофеля.

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Когда картофель имеет большее содержание крахмала, он идеальный (через мучнистую структуру) для приготовления вкусного пюре. С другой стороны, более жесткий картофель (с восковой текстурой) идеально подходит для приготовления картофеля фри или парня.

Все, что вам нужно сделать, это отварить картофель в течение 30 минут, добавить соль и немного уксуса после 15 минут варки. Уксус поможет картофелю образовать тонкую корочку снаружи, чтобы картофель держал форму на сковороде.

Независимо от того, какой тип уксуса вы используете, он будет работать! Помните, что не добавляйте слишком много, чтобы картофель не приобрел горький вкус. Достаточно чайной ложки на 4-5 картофелин. Уровень pH уксуса препятствует разложению пектина картофеля.

Вы также можете использовать лимонный сок вместо уксуса. Благодаря этому способу вкус картофеля будет насыщеннее.

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Советы по приготовлению картофеля:

Выбирайте картофель одинакового размера, чтобы он равномерно пропекся. Варите картофель в кожуре, это придаст больший вкус заготовке. Очистите картофель, когда он еще горячий, для этого можно использовать небольшой нож. Отварной картофель имеет высокий гликемический индекс, поэтому его следует есть в умеренных количествах. Всегда храните картофель в темноте, поскольку на свете содержание соланина увеличивается.

Раньше мы писали о том, как правильно сажать картофель, чтобы получить богатый урожай и о том, как правильно хранить картофель дома, чтобы пролежал до весны.

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