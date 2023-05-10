Какие обереги можно положить в кровать или под подушку, чтобы защититься от "плохого глаза" и кошмаров

Что следует положить под подушку, чтобы не сглазили и не снились плохие сны

В прошлом наши предки уделяли особое внимание вещам, которые они считали магическими оберегами, способными отгонять неурядицы и защищать от опасностей. Некоторые из этих оберегов используются до сих пор с целью сохранить благосостояние и здоровье.

Читайте также: 7 признаков, что в доме много отрицательной энергии

К примеру, луковицу или нож держат под кроватью новорожденного ребенка, чтобы отгонять плохие сны. Также считается, что если положить лук под подушку во время сна, то вы увидите во сне, кем будет ваш будущий спутник жизни. Также, чтобы оградить себя от сглаза, наши предки клали нож под матрас. Они считали, что острый клинок разрезает энергетические связи зла, которые могут быть спровоцированы ведьмами и магами;

Соль считается мощным оберегом, который, верят, способен отпугивать нечисть. Наши предки обычно ставили под кровать маленькую мисочку с солью. Чтобы привлечь благополучие и богатство, они также помещали соль в холщовый мешочек и заменяли его ежемесячно во время молодого месяца;

Чеснок считался сильным оберегом от болезней и отрицательной энергии. Чтобы защитить свой дом от зла, наши предки клали головку чеснока под кровать. Если у кого-то были проблемы с бессонницей, они рекомендовали положить головку чеснока под подушку;

Мак. Использование освященного мака было распространено для защиты от негатива и заболеваний. Рекомендовалось держать его на пороге или под кроватью, чтобы обезопасить свое жилье от негативных воздействий и свою семью от болезней;

Святая вода. С давних времен святая вода использовалась как защита от болезней и негатива. Рекомендовалось пить ее натощак утром и оставлять на ночь под кроватью в области головы.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!