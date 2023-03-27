Какие овощи, цветы и деревья можно сажать в апреле: советы дачников
В апреле в Украине дачники высаживают большинство посевных культур. Речь идет не только об овощах, но и о цветах и деревьях.
Нестабильная погода может помешать в апреле, однако огородники имеют свои секреты и советы. Благодаря им начинающим легче понять, что можно высаживать в апреле.
В этом месяце дачники и огородники обычно высаживают:
- помидоры;
- огурцы;
- баклажаны;
- перец;
- картофель;
- репу;
- редис;
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- морковь;
- сельдерей;
- горох;
- бобовые;
- фасоль;
- тыква;
- кабачки;
- патиссоны.
Также можно посеять петрушку, укроп и пастернак, если в марте этого не было сделано.
В апреле можно заниматься высадкой деревьев, но нужно дождаться, когда почва прогреется до 10-12 градусов Цельсия. Сажать можно:
- калину, рябину и сирень;
- светолюбивые деревья: сосна, лиственница, акация, черемуха обыкновенная;
- тенелюбивые: можжевельник, барбарис, клен.
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Также можно высаживать цветы, а именно:
- астры;
- маргаритки;
- васильки;
- календулу;
- амарант;
- георгины;
- декоративная капуста.
Дачники частенько ориентируются на лунный календарь. В апреле 2023 года благоприятными днями будут:
- пересадка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
- пропалка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
- внесение удобрений 3-15, 17-29;
- обрезка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
- борьба с болезнями и вредителями 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
- высадка рассады в грунт 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 апреля.
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Отдельно для разных растений будут благоприятными в апреле:
- томаты 3-9, 12-16, 26, 27;
- огурцы 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28;
- перец 3-9, 12-16, 26, 27;
- лук, чеснок 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
- капуста 3-9, 12-16, 26, 27;
- баклажаны 3-9, 12-16, 26, 27;
- кабачки, тыква 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30;
- картофель 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
- земляника, клубника 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
- бобовые 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27;
- редис 3-9, 12-16, 26, 27;
- морковь, свекла 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
- зелень 3-9, 12-16, 26, 27 апреля.
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