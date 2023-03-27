Какие овощи, цветы и деревья можно сажать в апреле: советы дачников

В апреле в Украине дачники высаживают большинство посевных культур. Речь идет не только об овощах, но и о цветах и деревьях.

Нестабильная погода может помешать в апреле, однако огородники имеют свои секреты и советы. Благодаря им начинающим легче понять, что можно высаживать в апреле.

В этом месяце дачники и огородники обычно высаживают:

помидоры;

огурцы;

баклажаны;

перец;

картофель;

репу;

редис;

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морковь;

сельдерей;

горох;

бобовые;

фасоль;

тыква;

кабачки;

патиссоны.

Также можно посеять петрушку, укроп и пастернак, если в марте этого не было сделано.

В апреле можно заниматься высадкой деревьев, но нужно дождаться, когда почва прогреется до 10-12 градусов Цельсия. Сажать можно:

калину, рябину и сирень;

светолюбивые деревья: сосна, лиственница, акация, черемуха обыкновенная;

тенелюбивые: можжевельник, барбарис, клен.

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Также можно высаживать цветы, а именно:

астры;

маргаритки;

васильки;

календулу;

амарант;

георгины;

декоративная капуста.

Дачники частенько ориентируются на лунный календарь. В апреле 2023 года благоприятными днями будут:

пересадка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;

пропалка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;

внесение удобрений 3-15, 17-29;

обрезка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;

борьба с болезнями и вредителями 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;

высадка рассады в грунт 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 апреля.

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Отдельно для разных растений будут благоприятными в апреле:

томаты 3-9, 12-16, 26, 27;

огурцы 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28;

перец 3-9, 12-16, 26, 27;

лук, чеснок 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;

капуста 3-9, 12-16, 26, 27;

баклажаны 3-9, 12-16, 26, 27;

кабачки, тыква 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30;

картофель 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;

земляника, клубника 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;

бобовые 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27;

редис 3-9, 12-16, 26, 27;

морковь, свекла 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;

зелень 3-9, 12-16, 26, 27 апреля.

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