Какие овощи, зелень и ягоды обязательно нужно сажать в мае, чтобы был щедрый урожай

Что сажать в мае на огороде - какие овощи, зелень и ягоды высаживать весной 2023

Садово-огородные работы начнутся очень активно после окончания сезона дождей. После этого все растения будут очень быстро расти.

Следовательно, именно май является лучшим временем, чтобы высаживать растения в открытый грунт. Что именно нужно сажать в это время, читайте в материале UAportal.

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Зелень

Май станет прекрасным временем, чтобы заняться рассадой петрушки, укропа, шалфея, чабреца и цикория. Эти растения хорошо переносят изменчивую погоду и не требуют какого-либо особого ухода.

Лучше зелень высаживать, когда почва прогреется до +11-13 градусов. При этом температура воздуха должна быть 14-15 градусов.

Через неделю после высадки вы сможете радоваться свежей и ароматной зеленью.

Овощи

Когда высаживаете рассаду, будьте осторожны. Поскольку малейшее несоответствие условиям может погубить ростки. Для этого прежде всего нужно подготовить почву, добавить удобрение и разрыхлить землю.

Май подходит для выращивания моркови, репы, капусты, огурцов, картофеля, чеснока, редиса и кукурузы. Во второй половине месяца можно высадить баклажаны, помидоры и перец.

Как известно, последний месяц весны благоприятен для выращивания лука и картофеля.

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Ягоды

В мае можно сажать малину и клубнику. Но еще в апреле лучше приготовить почву. Для того чтобы ягоды точно прижились, воспользуйтесь следующими советами:

Земля должна быть с нейтральным содержанием кислот.

Следует избегать ветров.

Обеспечьте хороший доступ к солнечному свету.

Малину не следует сажать после помидоров, картофеля или клубники.

Тыквенные

Лучшее время для высадки тыкв, дынь и арбузов – май. Делать это можно уже в первых числах месяца.

Семена арбуза можно сажать, когда воздух прогрелся до +12 градусов. Тыкву лучше сажать после помидоров, картофеля, фасоли и гороха.

Перед посадкой дыни в грунт лучше использовать агроволокном за 2 недели для прогрева земли.

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Напомним, UAportal сообщал, как с помощью скорлуп от яиц удобрить растения на огороде.

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