Какие популярные средства, которыми удобряют растения на огороде, не помогают, а только вредят

В последнее время в Интернете часто публикуются рекомендации, которые могут причинить вред растениям. Однако некоторые советы по подкормке растений могут быть даже опасными. Профессионалы не советуют использовать следующие средства для подкормки сельскохозяйственных культур.

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Дрожжи полезны для почвенных бактерий, но они не пользуются растениям. Напротив, они истощают запас калия и кальция в почве;

Свежий коровяк. Навоз – это удобрение, которое человечество использует уже много лет. Но пользоваться можно только навозом, который полежал, по крайней мере, год. Свежий навоз слишком богат питательными веществами, поэтому может нанести вред растениям;

Перманганат калия. Марганцевокислый калий может дезинфицировать семена и подкармливать саженцы на грядках. Но он не подходит для использования в кислых почвах и не имеет смысла в щелочных. При внесении в почву марганцовка может убить полезные микроорганизмы, жизненно необходимые растениям;

Соль не отпугивает вредителей, как рассуждает, а на самом деле может причинить вред растениям, поскольку создает соляную кору на поверхности почвы, что мешает растениям получать достаточно влаги и кислорода;

Сода. Применение соды для подкормки огорода не имеет смысла, поскольку она не является удобрением. Ее можно использовать для отделки садового инвентаря;

Банановая кожура. В нем действительно много полезных для растений элементов – калия, магния и фосфора. Но при этом в банановой кожуре содержатся вещества, закисляющие почву. Это приводит к ухудшению вкуса плодов и повышает риск гнилостных заболеваний растений.

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