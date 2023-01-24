Какие предметы нельзя бросать в унитаз: названы основные причины, почему забивается канализация в доме

Специалисты, работающие в сфере прочистки канализационных стоков, говорят, что украинцы выбрасывают в унитаз разнообразные и часто непредсказуемые предметы. Некоторые из них закупоривают стоки так, что иногда приходится разбирать едва ли не весь отвод канализации.

Среди наиболее опасных предметов, которые не разъест ни одно из химических средств для прочистки труб, эксперты называют волосы, резинки, тряпки, медицинские маски, средства гигиены и даже кошачий помет.

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Итак, что ни в коем случае не стоит смывать в унитаз, если вы не хотите, чтобы вашу канализационную систему пришлось разбирать:

Бумажные полотенца и туалетная бумага

Вода не всегда способна растворить эти бумажные изделия, поскольку они имеют плотную структуру.

Влажные салфетки

Материал, из которого они изготавливаются, цепляется по неровности в трубах, впоследствии влажная салфетка начинает цеплять к себе другой мелкий мусор, образуя пробку в трубах.

Предметы гигиены

Это и женские прокладки, подгузники – они впитывают влагу и закупоривают трубы.

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Наполнитель для кошачьего туалета и даже кошачий помет

Наполнители для лотков способны комковаться, некоторые даже цементируются. Кошачий помет тоже плохо растворяется в воде, поэтому экскременты животного следует выбрасывать в твердый мусор.

Ватные диски и ватные палочки

Вата впитывает влагу, к тому же она достаточно плотная – если застрянет, то не смоется потоком воды.

Презервативы

Они не растворяются в воде, могут зацепиться внутри трубы и забить канализацию.

Еда, чайные пакетики, заварка от чая

Продуктовые отходы могут набухать в воде. Итак, если вы выбросите их в унитаз, они могут образовать засор.

Окурки

Сигаретные фильтры не растворяются в воде, а могут еще разбухать при попадании в воду. Через некоторое время их накопление в трубах образует засор, который придется "разбирать" специалистам.

Любая мелкая одежда

Чулки, капроновые колготки, носки и следы никогда не растворятся в воде, а могут наматываться на трубы внутри.

Мелкий мусор

Наиболее опасны этикетки, наклейки, лейкопластырь, клочки бумаги. Если их в канализации окажется слишком много, они убьют трубы.

Медицинские изделия, защитные маски

В любом случае не смывайте до унитаза упаковки от таблеток, резиновые перчатки и медицинские маски. Лучше утилизируйте их в мусорное ведро.

Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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