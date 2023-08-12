Какие привычки следует соблюдать, чтобы зубы не желтели

Что нельзя делать, чтобы зубы не становились желтыми

Белая улыбка, от которой остается восторженный взгляд – это желание многих. Однако, осуществить эту мечту может быть важной задачей, особенно в условиях, когда профессиональные процедуры в стоматологических клиниках не всегда доступны по финансовым возможностям.

Сейчас все больше людей самостоятельно исследуют пути отбеливания зубов дома, стремясь добиться яркого результата без ущерба для эмали. Специалисты стоматологической клиники http://cis.ua/ открывают перед вами полезные и безопасные методы домашнего отбеливания зубов.

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Важные привычки для отбеливания зубов

Большая польза может быть извлечена из простых действий, которые помогут понять, как отбелить зубы дома. Хотя процесс может быть не столь быстрым, но он гарантирует безопасный способ достижения желаемого результата без последствий для эмали:

Избавьтесь от привычки курить, поскольку табак может привести к желтению зубов.

Включите в рацион пищу, богатую кальцием, такую как молоко, молочные продукты, брокколи и т.д. Это не только будет способствовать укреплению эмали, но и предотвращает ее повреждение.

Дополните рацион орехами, фруктами и хрустящими овощами, которые во время жевания естественным образом очищают зубы.

Регулярно пользуйтесь жевательной резинкой, поскольку это увеличит выделение слюны во время жевания, что уменьшит кислотность полости рта и способствует укреплению зубов.

Ограничьте потребление красящих продуктов и напитков, таких как свекла, ягоды, соусы, чай, кофе, красное вино и т.д. Загрязняющая одежда может также испачкать эмаль зубов.

Попытайтесь снизить потребление сахара и продуктов, содержащих его, насколько это возможно.

Независимо от того, насколько просто или сложно осуществить уход за своей улыбкой на дому, важно помнить о необходимости регулярного ухода и осторожного подхода к процессу отбеливания.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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