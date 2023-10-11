Какие растения кроме денежного дерева привлекают финансы в дом

Если вы мечтаете о положительной энергии и удаче в вашем жилом пространстве, то комнатные растения могут стать вашими надежными союзниками. Фэн-шуй учит нас тому, что многие здоровые и ухоженные растения могут улучшить общее настроение и гармонию в вашем доме.

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Однако некоторые комнатные растения считаются особенно счастливыми, и это то, о чем рассказала Диана Хэтэуэй, дизайнер интерьера, специалист по делам фэн-шуй и основатель Gorgeous Color.

Денежное дерево (Пахира): Вокруг этого растения существует много мифов, но в эзотерике его считают "денежным деревом". Верится, что этот цветок привлекает процветание, богатство, удачу и положительную энергию. Нефритовое дерево: Многие называют это растение денежным деревом, поскольку его листья действительно напоминают монеты. С точки зрения фэн-шуй такая форма является символом успеха, материального достатка и счастья. Комнатный бамбук (Драцена Сандера) Если вам нужен подъем финансового состояния, этот вариант растений подойдет вам идеально. Помимо богатства это растение обещает принести в ваш дом положительную энергию и личностное развитие. Следует разместить ее в помещении, где вы работаете. Тещин язык (Сансевиерия): Это популярное комнатное растение считается символом успеха и богатства в мире эзотерики. Она также способствует созданию гармоничной и здоровой атмосферы в доме. Филодендрон: Это растение не только неприхотливо к уходу, но и отличается долговечностью. Ее листья напоминают пламя и связываются с огненной стихией фэн-шуй. Понятно, что элементы огня дома символизируют славу.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения являются ядовитыми.

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