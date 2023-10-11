Які рослини крім грошового дерева приваблюють фінанси в оселю

Якщо ви мрієте про позитивну енергію та удачу у вашому житловому просторі, то кімнатні рослини можуть стати вашими надійними союзниками. Фен-шуй вчить нас тому, що багато здорових та доглянутих рослин можуть покращити загальний настрій та гармонію у вашому будинку.

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Однак деякі кімнатні рослини вважаються особливо щасливими, і це те, про що розповіла Діана Хетевей, дизайнер інтер'єру, фахівець у справах фен-шуй та засновник Gorgeous Color.

Грошове дерево (Пахіра): Навколо цієї рослини існує багато міфів, але в езотериці її вважають "грошовим деревом". Віриться, що ця квітка приваблює процвітання, багатство, удачу та позитивну енергію. Нефритове дерево: Багато людей називають цю рослину грошовим деревом, оскільки її листя справді нагадує монети. З погляду фен-шуй, така форма є символом успіху, матеріального достатку та щастя. Кімнатний бамбук (Драцена Сандера): Якщо вам потрібен підйом фінансового стану, цей варіант рослин підійде вам ідеально. Крім багатства, ця рослина обіцяє принести в ваш дім позитивну енергію та особистісний розвиток. Варто розмістити її в приміщенні, де ви працюєте. Тещин язик (Сансевієрія): Ця популярна кімнатна рослина вважається символом успіху та багатства у світі езотерики. Вона також сприяє створенню гармонійної та здорової атмосфери в будинку. Філодендрон: Ця рослина не тільки невибаглива до догляду, але й відзначається довговічністю. Її листя нагадує полум'я і пов'язується з вогненною стихією фен-шуй. Відомо, що елементи вогню вдома символізують славу.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини є отруйними.

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