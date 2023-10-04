Какие сапоги будут в моде осенью-2023: 7 трендовых моделей
Какие сапоги будут в моде осенью-2023: 7 трендовых моделей
Всемирные подиумы предлагают модницам сезонную классику – сапоги на шнуровке, любимые еще с предыдущих лет – челси, выполненные в главном цвете года – красном и многие другие.
Об этом пишет Радиотрек.
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Острый носок
Длина до колена или за колено
Красный цвет
Со шнуровкой
Челси
Ковбойский стиль
Жокейский стиль
Напомним, мы уже писали, какие пальто будут в моде осенью-2023.
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