Какие сапоги будут в моде осенью-2023: 7 трендовых моделей

Всемирные подиумы предлагают модницам сезонную классику – сапоги на шнуровке, любимые еще с предыдущих лет – челси, выполненные в главном цвете года – красном и многие другие.

Об этом пишет Радиотрек.

Читайте также: Топ-6 предметов гардероба, которые будут в моде осенью-2023

Острый носок

Длина до колена или за колено

Красный цвет

Со шнуровкой

Челси

Ковбойский стиль

Жокейский стиль

Напомним, мы уже писали, какие пальто будут в моде осенью-2023.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!