Какие цвета одежды сделают вашу фигуру стройнее: советы стилистов

Существуют определенные цвета, которые могут сделать ваш образ более дорогим, а фигуру стройнее.

Мы подскажем, какие цвета одежды, которые помогут скрыть недостатки и создадут впечатление стройности.

Визуальный обман связан со способностью цветного предмета отражать или поглощать световые лучи. Стилисты говорят, что фактические цвета (красный, синий, зеленый, фиолетовый) не влияют на восприятие веса. Но важно учитывать яркость и насыщенность оттенка одежды. Как правило, такие цвета будут делать фигуру более стройной.

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Если вы не хотите сильно выделяться, можете использовать приглушенные или темные цвета в качестве основы вашего образа, но одновременно добавлять яркие акценты, например насыщенный цвет сумочки, обуви или головного убора. Такие детали помогут отвлечь внимание от "проблемных" зон.

Эксперты рекомендуют использовать принцип контраста и силуэта. Контраст в вашей одежде поможет подчеркнуть выигрышные области фигуры и скрыть проблемные участки, создавая гармоничный и стройный вид.

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