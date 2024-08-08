Какое наказание ждет, если не явиться по повестке в ТЦК
Согласно последним нормам мобилизационного законодательства, лицо, получившее повестку, обязано явиться в установленное время в указанном ТЦК и СП. В случае невыполнения этой обязанности военнообязанный может столкнуться с определенными санкциями.
Получив повестку, военнообязанный должен в кратчайший срок, но не позднее трех дней от определенных в повестке даты и времени прибытия, сообщить ТЦК о причинах неявки лично или через другие доступные каналы связи и обеспечить свое присутствие в ТЦК в течение семи календарных дней. Об этом пишет 24 канал.
Признанные законными обстоятельства для неявки по повестке включают:
- недуг человека;
- препятствие стихийного характера;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили человека возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;
- смерть близкого родственника (родителей, супругов, детей, братьев, сестер, дедушек, бабушек) или родственника супругов.
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В случае, когда лицо не появляется в ТЦК и не сообщает о причине своего отсутствия, военный комиссариат имеет право объявить такое лицо в розыск.
В таком случае полиция имеет полномочия задержать лицо и доставить его в ТЦК.
Если правоохранители не в состоянии задержать лицо, то возможны следующие санкции:
- наложение штрафа в размере от 17 до 25 тысяч;
- ограничение в праве управления транспортным средством через суд до момента появления по повестке.
Напомним, ранее адвокат объяснила все нюансы оформления отсрочки от мобилизации.
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