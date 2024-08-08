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Війна в Україні

Яке покарання чекає, якщо не з'явитись за повісткою до ТЦК

Анастасія Крищук

Яке покарання чекає, якщо не з'явитись за повісткою до ТЦК
Яка відповідальність наступає за неявку за повісткою до ТЦК

Згідно з останніми нормами мобілізаційного законодавства, особа, яка отримала повістку, зобов’язана з’явитися в установлений час у вказаному ТЦК та СП. У разі невиконання цього обов’язку військовозобов'язаний може зіткнутися з певними санкціями.

Одержавши повістку, військовозобов’язаний повинен у найкоротший строк, але не пізніше трьох днів від визначених у повістці дати та часу прибуття, повідомити ТЦК про причини неявки особисто або через інші доступні канали зв’язку та забезпечити свою присутність у ТЦК протягом семи календарних днів. Про це пише 24 канал.

Визнані законними обставини для неприбуття за повісткою включають:

  • недугу особи;
  • перешкоду стихійного характеру;
  • воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили людину можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
  • смерть близького родича (батьків, подружжя, дітей, братів, сестер, дідусів, бабусь) або родича подружжя.

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У разі, коли особа не з’являється до ТЦК і не повідомляє про причину своєї відсутності, військовий комісаріат має право оголосити таку особу в розшук.

У такому випадку поліція має повноваження затримати особу та доставити її до ТЦК.

Якщо правоохоронці не в змозі затримати особу, то можливі наступні санкції:

  • накладення штрафу в розмірі від 17 до 25 тисяч;
  • обмеження в праві керування транспортним засобом через суд до моменту появи за повісткою.

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