Какое растение следует поставить в спальне, если вас мучает бессонница

Некоторые садовые растения можно перенести в дом на зиму и выращивать на подоконнике. Это может быть не только источником свежей зелени, но и полезным средством для улучшения сна. Одно из таких растений – лаванда. Вырастить ее дома очень просто, достаточно лишь отрезать здоровую ветку. Вам расскажем, как это сделать.

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Лучшее время для укоренения черенков лаванды – после цветения, особенно в октябре, пишет Ukr.media. Если побег еще цветущий, осторожно отрежьте верхнюю часть с цветами. В этом случае для укоренения подходят однолетние ветви.

Возьмите 10-сантиметровый побег и очистите его от листьев на 5 сантиметров от нижней части. Верхние листья оставьте, они будут питать живец. Затем побег нужно углубить в заранее подготовленный горшок с грунтом. В один горшок можно посадить несколько черенков лаванды. Покройте лаванду пластиковым пакетом и разместите ее в теплом и хорошо освещенном месте для дальнейшего укоренения. В течение 30 дней растение укоренится, и вы сможете использовать его как домашний цветок.

Одним из основных преимуществ выращивания лаванды на дому является ее успокаивающий эффект. Лаванда улучшает качество сна и помогает снять бессонницу. Кроме того, это растение способствует снятию нервного напряжения и усталости.

Однако следует помнить, что у лаванды может быть противопоказание для некоторых лиц, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом перед выращиванием.

Напомним, мы уже писали, почему засыхает лаванда.

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