Какой день самый благоприятный для свадьбы: астрологи дали советы всем знакам зодиака

Свадьба является особенным событием в жизни каждого человека, поэтому большое внимание уделяется не только подготовке торжественной церемонии, но и дате, в которую она состоится. По словам астрологов, у каждого знака зодиака есть свои благоприятные даты, которые позволят привлечь удачу в союз.

Овны – смелые и уверенные в себе. 1, 5, 6, 9, 10, 11 и 13 – благоприятные даты для вступления в брак. Марс – управитель этого знака, лучший день для свадьбы – вторник.

Тельцы находятся под покровительством Венеры.8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 – благоприятные даты для брака, лучший день – пятница.

Для Близнецов 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 23, 24, 26 и 27 – хорошие даты для брака, лучший день – среда

Для Раков 23, 24, 26 и 27 благоприятные даты для свадьбы, лучший день – понедельник.

Для Львов лучшие даты для свадьбы 23, 24, 27, 28 и 29, лучший день – воскресенье.

Для Дев 23, 24, 27, 28 и 29 – хорошие даты, чтобы связать себя узами брака, лучший день – среда.

Для Весов 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 15 – благоприятные даты для заключения брака, лучший день – пятница.

Для Скорпионов 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 23, 24, 26 и 27 - наиболее подходящие даты для брака, лучший день – вторник.

Для Стрельцов лучшие даты для брака – 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 28, наиболее подходящий день для брака – четверг.

Для Козерогов наиболее подходящие даты свадьбы – 6, 7, 8, 9, 10, 19, 25, 26, 27, 30, 31, лучший день – суббота.

Для Водолеев самые благоприятные даты для брака – 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29 и 30, лучший день – суббота.

Для Рыб лучшие даты свадьбы – 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 28, лучшие дни – понедельник и четверг.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.