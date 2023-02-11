Какой домашний любимец станет идеальным выбором для вас: гороскоп для всех знаков зодиака

Многие задумывались над тем, чтобы завести домашнего питомца, но выбор сделать иногда слишком сложно. Нужно, чтобы и любимец был в радость, и доставлял поменьше хлопот.

По словам астрологов, стоит обратить внимание на некоторые подсказки. Вот, на что указывают звезды!

Для Овнов лучше всего завести хомяка – это то животное, которому не нужна длительная дрессировка. Такой любимец будет развлекать своим присутствием и не требует повышенного внимания.

Тельцам, которые отличаются упрямством, стоит обратить внимание на лабрадора. Этот пес станет для них верным другом.

Ракам стоит выбрать кролика – это животное подарит уроженцам знака много приятных эмоций.

Близнецы очень разговорчивые, и их идеальный домашний любимец – говорящий попугай.

Львы любят привлекать к себе внимание, поэтому их идеальный питомец должен быть особенным. Им стоит обратить внимание на экзотических птиц.

Для Дев, которые являются настоящими перфекционистами и терпеть не могут хаоса, лучшим выбором станут рыбки. Они не создают беспорядка и не требуют внимания.

Весы хотят, чтобы их домашний питомец был верным другом, поэтому им стоит обратить внимание на собак. Возможно, даже взять пса с приюта.

Скорпионам подойдет шиншилла, которая может покорить кого угодно. Уроженцы знака не пожалеют о таком выборе.

Стрельцы постоянно ищут приключений, и такие эмоции им может подарить змея.

Для Козерогов верным другом станет йоркшир – у него есть все черты, которые ищут уроженцы знака в домашнем любимце.

Водолеи обожают свободу, и лучший любимец для них – кошки, которые обладают таким же своенравным характером.

Заботливым Рыбам стоит обратить внимание на черепашку – этот любимец как раз нуждается в том внимании, которое могут дать уроженцы знака.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.