Какой категории пенсионеров начислят доплату к пенсии в августе

В августе 2024 г. некоторые граждане Украины получат дополнительные выплаты от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в размере 570 гривен. Эта надбавка связана с возрастной доплатой и назначается в определенных условиях.

Официальный сайт ПФУ предоставляет подробную информацию об этих выплатах.

Условия получения надбавки в 570 грн.

Согласно украинскому законодательству, на эту доплату имеют право лица, достигшие 80-летнего возраста. Важно отметить, что общая сумма ежемесячной пенсионной выплаты не должна превышать 10,34 тыс. грн.

Эта надбавка будет начисляться автоматически ежемесячно по достижении 80 лет. Важно, что для получения этой компенсационной доплаты не нужно лично обращаться в ПФУ.

Начисление прибавки начинается не с начала календарного месяца, а со дня рождения пенсионера. Поэтому в первый месяц сумма может быть неполной, кроме случаев, когда день рождения выпадает на первое число месяца.

Дополнительные возрастные надбавки

Существуют также другие возрастные надбавки для младших пенсионеров, хотя их размер меньше. Эти доплаты назначаются гражданам по достижении 70 и 75 лет.

Критерии предоставления помощи схожи: пенсионер должен получать пенсию по возрасту, а общая сумма выплат не должна превышать 10,3 тыс. гривен.

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Размеры ежемесячных доплат для разных возрастов:

* лица от 70 до 74 лет включительно получат надбавку в размере 300 гривен;

* Пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Эти меры направлены на поддержку пожилых граждан Украины и улучшение их финансового положения.

Напомним, чтобы получить больше денег, некоторым пенсионерам нужно обратиться в ПФУ.

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