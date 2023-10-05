Какой маникюр будет в моде осенью-2023: 6 ярких идей

Этой осенью в моде будут виноваты оттенки маникюра, однотонные и яркие дизайна с шиммером. Модницам будет из чего выбрать.

Об этом пишет Радиотрек.

Бургунди

Оттенок напоминающего цвет бургунди стал трендом осени-2023. В нем соединены темно-фиолетовый и темно-красный цвета.

Этот оттенок смотрится очень изысканно и дорого на ногтях.

Однотонный

Классический дизайн уместен в любой ситуации: и на праздник, и на каждый день.

Два в одном

Попытайтесь соединить на ногтях глянцевый и матовый лаки одного оттенка.

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С золотом

Такой маникюр подойдет для особых случаев.

С шиммером

Для любительниц драматического стиля.

Омбре

Можно сделать чудесное основание с переходом к бордовому на кончике ногтя. Очень оригинально смотрится.

Комбинированный

Трендовые оттенки осени – бежевый, пудровый, кофе с молоком – безупречно сочетаются с бордовым цветом.

Напомним, мы уже писали, какой маникюр утратил актуальность в 2023 году.

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