Каков размер минимальной пенсии по инвалидности для военнослужащего

Какая пенсия назначается лицам с инвалидностью в результате войны

Защитники нашей страны, принимающие участие в борьбе с полномасштабным вторжением России, рискуют получить серьезные ранения, которые могут привести к инвалидности. Сергей Коробкин, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, дал объяснения о возможных пенсиях для военнослужащих.

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Этот вопрос регулирует Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Размеры пенсий по инвалидности устанавливаются от 40% до 100% суммы денежного довольствия военных, в зависимости от группы инвалидности, причины и статуса военнослужащего.

Для лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, размеры пенсий установлены следующим образом:

I группа: 100% суммы денежного довольствия;

II группа: 80% от суммы денежного довольствия;

III группа: 60% от суммы денежного довольствия.

Относительно других лиц с инвалидностью среди военнослужащих размеры пенсий установлены следующим образом:

I группа: 70% суммы денежного довольствия;

II группа: 60% от суммы денежного довольствия;

III группа: 40% от суммы денежного довольствия.

В случае военнослужащих срочной службы пенсия не может быть меньше таких сумм:

Для лиц с инвалидностью, полученной в результате войны:

I группа: 6014,93 гривен;

II группа: 5518,17 гривен;

III группа: 5262,01 грн.

Для других лиц с инвалидностью:

I группа: 5512,19 гривен;

II группа: 5262,01 гривен;

III группа: 5010,64 грн.

Размеры минимальной пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются следующим образом:

Для военнослужащих среди сержантского и старшинского состава срочной службы – 110% от вышеуказанных сумм.

Для военнослужащих (кроме лиц, проходящих срочную службу) рядового, сержантского и старшинского состава – 120%, для лиц офицерского состава – 130%.

По желанию, пенсию по инвалидности для военнослужащих можно назначить согласно общим нормам, установленным Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В этом случае размер пенсии зависит от общего стажа работы, заработной платы и группы инвалидности.

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Следует помнить, что общий размер пенсии со всеми надбавками для лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, не может быть меньше таких сумм:

Для I группы – 13 604,50 гривен;

Для II группы – 10 988,25 гривен;

Для III группы – 7534,80 грн.

Это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров №656 от 28 июля 2010 года "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий" (с изменениями от 16.07.2021 года).

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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