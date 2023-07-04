Каков размер минимальной пенсии по инвалидности для военнослужащего
Защитники нашей страны, принимающие участие в борьбе с полномасштабным вторжением России, рискуют получить серьезные ранения, которые могут привести к инвалидности. Сергей Коробкин, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, дал объяснения о возможных пенсиях для военнослужащих.
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Этот вопрос регулирует Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Размеры пенсий по инвалидности устанавливаются от 40% до 100% суммы денежного довольствия военных, в зависимости от группы инвалидности, причины и статуса военнослужащего.
Для лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, размеры пенсий установлены следующим образом:
- I группа: 100% суммы денежного довольствия;
- II группа: 80% от суммы денежного довольствия;
- III группа: 60% от суммы денежного довольствия.
Относительно других лиц с инвалидностью среди военнослужащих размеры пенсий установлены следующим образом:
- I группа: 70% суммы денежного довольствия;
- II группа: 60% от суммы денежного довольствия;
- III группа: 40% от суммы денежного довольствия.
В случае военнослужащих срочной службы пенсия не может быть меньше таких сумм:
Для лиц с инвалидностью, полученной в результате войны:
- I группа: 6014,93 гривен;
- II группа: 5518,17 гривен;
- III группа: 5262,01 грн.
Для других лиц с инвалидностью:
- I группа: 5512,19 гривен;
- II группа: 5262,01 гривен;
- III группа: 5010,64 грн.
Размеры минимальной пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются следующим образом:
- Для военнослужащих среди сержантского и старшинского состава срочной службы – 110% от вышеуказанных сумм.
- Для военнослужащих (кроме лиц, проходящих срочную службу) рядового, сержантского и старшинского состава – 120%, для лиц офицерского состава – 130%.
По желанию, пенсию по инвалидности для военнослужащих можно назначить согласно общим нормам, установленным Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В этом случае размер пенсии зависит от общего стажа работы, заработной платы и группы инвалидности.
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Следует помнить, что общий размер пенсии со всеми надбавками для лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, не может быть меньше таких сумм:
- Для I группы – 13 604,50 гривен;
- Для II группы – 10 988,25 гривен;
- Для III группы – 7534,80 грн.
Это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров №656 от 28 июля 2010 года "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий" (с изменениями от 16.07.2021 года).
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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