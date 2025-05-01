Какова стоимость одного года страхового стажа в 2025 году

Украинские граждане имеют возможность самостоятельно приобрести дополнительный страховой стаж. Это позволяет обеспечить себе более высокую пенсию в будущем.

Стоимость одного месяца страхового стажа исчисляется по фиксированной формуле. Об этом отмечает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

На сегодня один месяц страхового стажа стоит 22% от размера минимальной заработной платы. Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 8 000 гривен, стоимость одного месяца стажа равна 1 760 гривен.

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"Чтобы в 2025 году в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса", – сообщает ПФУ.

Кому стоит рассмотреть возможность докупить страховой стаж:

гражданам, проживающим вне Украины, но планируют оформить пенсию именно здесь;

тем, кто не имеет необходимого минимума страхового стажа для назначения пенсии;

людям с низким уровнем официального дохода, желающим в будущем получать более высокую пенсию.

Можно приобрести сразу один год страхового стажа, что обойдется в 21 120 гривен.

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