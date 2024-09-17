Какую категорию ВПЛ могут лишить выплат

В Верховной Раде заявили о возможном прекращении выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине, если их месячный доход превышает 9444 гривны. Однако массового лишения выплат не планируется. Об этом пишет nv.ua.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк сообщил об этом в эфире телеканала "Киев" 15 сентября. По его словам, новая норма будет касаться тех, кто будет обращаться за продлением выплат.

Цымбалюк отметил, что более 4 миллионов украинцев имеют статус ВПЛ. Он отметил необходимость более активной поддержки граждан, поскольку текущие выплаты (2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для несовершеннолетних) недостаточны для проживания. Следующим шагом планируется увеличение средств для возмещения аренды жилья проживающим в общежитиях и гостиницах.

В августе 2024 года истек срок выплаты пособия на проживание для значительной части уязвимых категорий ВПЛ. Правительство продлило эти выплаты еще на шесть месяцев - до февраля 2025 года.

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В сентябре автоматически продлили выплаты наиболее уязвимым категориям переселенцев без дополнительного обращения. Это касается:

- пенсионеров с пенсией до 9444 грн.;

- людей с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью младше 18 лет, тяжелобольных детей;

- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Размер помощи для ВПЛ, проживающих в Украине, составляет:

- 3000 грн. для лиц с инвалидностью и детей;

– 2000 грн для других лиц.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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