Яку категорію ВПО можуть позбавити виплат

У Верховній Раді заявили про можливе припинення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні, якщо їхній місячний дохід перевищує 9444 гривні. Проте масового позбавлення виплат не планується. Про це пише nv.ua.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив про це в ефірі телеканалу "Київ" 15 вересня. За його словами, нова норма стосуватиметься тих, хто звертатиметься за продовженням виплат.

Цимбалюк зазначив, що понад 4 мільйони українців мають статус ВПО. Він наголосив на необхідності активнішої підтримки громадян, оскільки поточні виплати (2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для неповнолітніх) недостатні для проживання. Наступним кроком планується збільшення коштів для відшкодування оренди житла тим, хто проживає в гуртожитках та готелях.

У серпні 2024 року закінчився термін виплати допомоги на проживання для значної частини вразливих категорій ВПО. Уряд продовжив ці виплати ще на шість місяців — до лютого 2025 року.

Читайте також: Чому українці, які виконали однакові умови, мають різні пенсії

У вересні автоматично продовжили виплати найбільш вразливим категоріям переселенців без додаткового звернення. Це стосується:

- пенсіонерів з пенсією до 9444 грн;

- людей з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю до 18 років, тяжкохворих дітей;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Розмір допомоги для ВПО, які проживають в Україні, становить:

- 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей;

- 2000 грн для інших осіб.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!