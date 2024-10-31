Какую выплату получают военные во время увольнения из армии

Военнослужащие ВСУ, увольняясь, имеют право получить 50% месячного денежного довольствия за каждый отработанный год. Для мобилизованных военных предусмотрено 4% от месячного довольствия за каждый отслуженный месяц.

При увольнении с военной службы военнослужащие получают единовременную финансовую помощь. Об этом пишет ТСН.

Денежная поддержка при увольнении

- Из-за состояния здоровья: военные, вынужденные покинуть службу по медицинским показаниям, могут рассчитывать на компенсацию, равную 50% их месячного денежного дохода за каждый полный год службы. Выслуга лет не учитывается, то есть помощь оказывается независимо от общего количества лет службы в ВСУ.

Увольнение по другим причинам:

- достижение предельного возраста;

- сокращение численности или штата;

- истечение срока контракта;

- служебные отношения с близкими лицами;

- невыполнение условий контракта командованием.

В этих случаях также выплачивается 50% месячного дохода за каждый год службы, но только при минимальной выслуге в 10 лет.

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Дополнительные компенсации

Во время увольнения военные имеют право на дополнительные выплаты, среди которых:

- зарплата за месяц увольнения, включая все доплаты и вознаграждения;

- компенсация за неполученное имущество, где военный получает средства за то, что должен получить за время службы;

- компенсация за неиспользованные отпуска, включая основные и дополнительные;

- помощь для оздоровления и решения социально-бытовых вопросов, если эти выплаты не были предоставлены в год увольнения.

Отдельные компенсации предусмотрены для семей пропавших без вести военнослужащих или оказавшихся в плену. Эти выплаты зависят от условий договоров и законодательства.

Уровень оплаты труда у военных

Заработная плата военных в Украине останется на текущем уровне до конца 2024 года с сохранением всех имеющихся надбавок. Основные ежемесячные выплаты зависят от условий прохождения службы и составляют:

- 30 тыс. грн – за выполнение боевых задач;

- 50 тыс. грн – для военных в штабах и командных структурах;

- 100 тыс. грн – для военнослужащих в зоне активных боевых действий или тех, кто проходит реабилитацию;

- 70 тыс. грн – для военных на передовой.

Напомним, Кабмин частично восстановил бронирование военнообязанных.

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