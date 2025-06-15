Картофель, свекла и мясо: сколько придется заплатить за борщ в Украине и за рубежом

С началом полномасштабной войны миллионы украинцев вынуждены были уехать за границу, больше всего – в Польшу, Германию и Чехию. Даже находясь вдали от Родины, они сохраняют национальные традиции, в том числе кулинарные.

Борщ остается неотъемлемой частью украинской кухни – его варят в каждом доме, даже если этот дом сейчас за пределами Украины. Сайт Новости.LIVE сравнил стоимость основных продуктов для борща, чтобы узнать, сколько обойдется приготовление этого блюда в Украине и европейских странах.

У каждой хозяйки есть свой вариант приготовления борща: кто-то добавляет фасоль, другие экспериментируют с грибами или даже рыбными консервами. Но для классического рецепта на небольшую семью обычно нужны свиные ребра, картофель, свекла, морковь, капуста, лук, томатная паста и немного растительного масла.

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Если сравнивать цены на эти продукты в разных странах, то неожиданно оказывается, что выгоднее всего готовить борщ не в Украине, а, например, в Польше. Там полный набор продуктов обойдется примерно в 15 злотых или около 170 гривен:

свиные ребра (0,5 кг) – 9 злотых;

картофель (300 г) – 1 злотый;

свекла (300 г) – 1 злотый;

морковь (200 г) – 0,5 злотого;

капуста (250 г) – 1,5 злотого;

лук (150 г) – 0,2 злотого;

растительное масло (30 г) – 0,02 злотого;

томатная паста (140 г) – 1 злотый.

В Украине приготовление борща обойдется немного дороже – примерно 215 гривен:

свиные ребра (500 г) – 106,48 грн;

картофель (300 г) – 10,32 грн;

свекла (300 г) – 14,67 грн;

морковь (200 г) – 11,42 грн;

белокочанная капуста (250 г) – 23,25 грн;

лук (150 г) – 5,99 грн;

растительное масло (30 г) – 2,70 грн;

томатная паста (140 г) – 37,56 грн.

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Приготовление классического украинского борща в Чехии будет стоить немного дороже – около 130 чешских крон, что составляет примерно 250 гривен:

свиные ребра (500 г) – 74,4 кроны;

картофель (300 г) – 9,92 кроны;

свекла (300 г) – 9,92 кроны;

морковь (200 г) – 3,97 кроны;

белокочанная капуста (250 г) – 7,44 кроны;

лук (150 г) – 6,2 кроны;

растительное масло (30 г) – 2,98 кроны;

томатная паста (140 г) – 14,88 кроны.

Высокие цены на ингредиенты для украинского борща зафиксированы в Германии. Там приготовление этого блюда обойдется примерно в 7 евро или около 335 гривен:

свиные ребра (500 г) – 4 евро;

картофель (300 г) – 0,5 евро;

свекла (300 г) – 0,6 евро;

морковь (200 г) – 0,25 евро;

белокочанная капуста (250 г) – 0,4 евро;

лук (150 г) – 0,25 евро;

растительное масло (30 г) – 0,12 евро;

томатная паста (140 г) – 0,6 евро.

Следует учитывать, что в европейских супермаркетах цены часто колеблются — акционные предложения и скидки на продукты могут оказывать существенное влияние на общую стоимость приготовления украинского борща даже в пределах одного дня.

В то же время в Украине борщ тоже может стать доступнее, поскольку эксперты прогнозируют снижение цен на сезонные овощи – капусту, свеклу, морковь и картофель – к осени, благодаря поступлению свежей продукции нового урожая от отечественных фермеров.

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