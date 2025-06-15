Картопля, буряк і м’ясо: скільки доведеться заплатити за борщ в Україні та за кордоном

Із початком повномасштабної війни мільйони українців змушені були виїхати за кордон, найбільше – до Польщі, Німеччини та Чехії. Навіть перебуваючи далеко від Батьківщини, вони зберігають національні традиції, зокрема кулінарні.

Борщ залишається невід’ємною частиною української кухні – його варять у кожному домі, навіть якщо цей дім нині за межами України. Сайт Новини.LIVE порівняв вартість основних продуктів для борщу, щоб з’ясувати, скільки обійдеться приготування цієї страви в Україні та європейських країнах.

Кожна господиня має свій варіант приготування борщу: хтось додає квасолю, інші експериментують з грибами чи навіть рибними консервами. Але для класичного рецепта на невелику родину зазвичай потрібні свинячі ребра, картопля, буряк, морква, капуста, цибуля, томатна паста та трохи олії.

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Якщо порівнювати ціни на ці продукти в різних країнах, то несподівано виявляється, що найвигідніше готувати борщ не в Україні, а, приміром, у Польщі. Там повний набір продуктів обійдеться приблизно в 15 злотих, або близько 170 гривень:

свинячі ребра (0,5 кг) – 9 злотих;

картопля (300 г) – 1 злотий;

буряк (300 г) – 1 злотий;

морква (200 г) – 0,5 злотого;

капуста (250 г) – 1,5 злотого;

цибуля (150 г) – 0,2 злотого;

рослинна олія (30 г) – 0,02 злотого;

томатна паста (140 г) – 1 злотий.

В Україні приготування борщу обійдеться трохи дорожче – приблизно 215 гривень:

свинячі ребра (500 г) – 106,48 грн;

картопля (300 г) – 10,32 грн;

буряк (300 г) – 14,67 грн;

морква (200 г) – 11,42 грн;

білокачанна капуста (250 г) – 23,25 грн;

цибуля (150 г) – 5,99 грн;

рослинна олія (30 г) – 2,70 грн;

томатна паста (140 г) – 37,56 грн.

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Приготування класичного українського борщу в Чехії коштуватиме трохи дорожче – близько 130 чеських крон, що становить приблизно 250 гривень:

свинячі ребра (500 г) – 74,4 крони;

картопля (300 г) – 9,92 крони;

буряк (300 г) – 9,92 крони;

морква (200 г) – 3,97 крони;

білокачанна капуста (250 г) – 7,44 крони;

цибуля (150 г) – 6,2 крони;

рослинна олія (30 г) – 2,98 крони;

томатна паста (140 г) – 14,88 крони.

Найвищі ціни на інгредієнти для українського борщу зафіксовані в Німеччині. Там приготування цієї страви обійдеться приблизно у 7 євро, або близько 335 гривень:

свинячі ребра (500 г) – 4 євро;

картопля (300 г) – 0,5 євро;

буряк (300 г) – 0,6 євро;

морква (200 г) – 0,25 євро;

білокачанна капуста (250 г) – 0,4 євро;

цибуля (150 г) – 0,25 євро;

рослинна олія (30 г) – 0,12 євро;

томатна паста (140 г) – 0,6 євро.

Слід враховувати, що в європейських супермаркетах ціни часто коливаються — акційні пропозиції та знижки на продукти можуть істотно впливати на загальну вартість приготування українського борщу навіть у межах одного дня.

Водночас в Україні борщ теж може стати більш доступним, оскільки експерти прогнозують зниження цін на сезонні овочі – капусту, буряк, моркву та картоплю – до осені, завдяки надходженню свіжої продукції нового врожаю від вітчизняних фермерів.

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