Кем вы были в прошлой жизни? Нумерология раскроет секрет – и это впечатлит многих

Многие люди верят, что душа возвращается на землю после смерти. Вера в реинкарнацию – одно из древнейших идеологических течений, которое пользуется популярностью до сих пор.

Нумерология может рассказать, кем вы были в предыдущем воплощении, но для начала нужно рассчитать свое личное число. Для этого нужно сложить каждую цифру даты своего рождения. Например, человек, родившийся 1 июня 1979 года, должен выполнить операцию 1+6+1+9+7+9=33. Затем снова сложить результат 33: 3+3=6. Личное нумерологическое число 6.

1

Если ваше число равно 1, это означает, что в прошлой жизни вы были врачом или медсестрой, которые жили в Китае. У вас были большие амбиции и желание помогать другим. Вы любили разгадывать тайны, поэтому постановка диагноза доставляла вам огромное удовольствие.

2

Это означает, что в прошлой жизни вы работали клерком. Вы приехали из Соединенных Штатов и были очень организованным человеком, который заботился обо всем до мельчайших деталей. К сожалению, люди часто пользовались вашими сильными сторонами и поручали вам задачи, выходящие за рамки ваших обязанностей.

3

Если ваше число 3, то вы рисовали, танцевали или играли. Скорее всего, вы пробовали понемногу каждую профессию. Вы были креативны и стремились познавать мир, вы не терпели однообразия, местом вашего жительства была Франция.

4

Если ваше число 4, в прошлой жизни вы обладали упорством и мужеством. Вы работали полицейским или судьей, которые вершили правосудие по отношению к людям, вставшим на неверный жизненный путь. Вы жили в США.

5

Ваша жизнь была полна приключений, как хороших, так и плохих. У вас не было определенного занятия или места жительства. Вам было тяжело усидеть на одном месте. Вы путешествовали по миру в поисках счастья. Вы были оптимистичны и общительны.

6

Местом вашего проживания было элегантное поместье в Англии. Вы происходили из богатой семьи, и вам не приходилось много работать в своей жизни. К сожалению, в любви удача была не на вашей стороне, ведь именно семья решала, за кого вы выйдете замуж. Вы не были согласны с их решением.

7

В прошлой жизни вы жили в Германии. Вы были очень религиозным человеком, который решил отдать свою жизнь в руки Бога. Вы были монахом – и очень строгим.

8

Если ваше число 8, то в прошлой жизни вы были фермером или просто домработницей. Вы чувствовали себя удовлетворенной жизнью и не ожидали от нее слишком многого. Вы были скромным и добрым человеком, редко противоречащим другим. Вашей страной происхождения была Польша.

9

Вам не очень повезло в прошлой жизни. Вы были жадным и гордым завсегдатаем тюрьмы, за разного рода кражи и проступки. Вы долгое время жили в Греции, но конфликты с полицией вынудили вас бежать из страны.

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