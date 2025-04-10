Киев больше не лидер: два украинских города обогнали столицу по ценам на недвижимость

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке продолжает увеличиваться. Ужгород быстро приближается к Львову и Киеву по цене квадратных метров, в то время как Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск остаются городами с самыми низкими ценами на жилье среди условно безопасных регионов Украины.

Как сообщает пресс-служба ЛУН в комментарии NV, несмотря на общий рост цен, во многих регионах страны индекс доступности жилья улучшается. Соотношение средних цен на квартиры и уровня средней заработной платы уменьшается.

В целом в начале 2025 года рынок вторичной недвижимости в Украине восстанавливается. Цены на жилье росли почти во всех регионах, даже в прифронтовых зонах и городах, подвергающихся постоянным обстрелам. К примеру, за последние шесть месяцев средняя стоимость однокомнатных квартир в Днепре, Харькове и Одессе выросла на 3%, 5% и 10% соответственно.

Читайте также: В Украине скоро изменится стоимость недвижимости: что будет с ценами на квартиры

В тройке лидеров по ценам на готовое жилье произошли некоторые перемены. В сегменте однокомнатных квартир Киев уступил свое второе место Ужгороду. За последние полгода средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Ужгороде выросла на 16%, достигнув отметки в $64 тыс., в то время как в столице этот показатель повысился лишь на 5%, до $63 тыс.

Во Львове средняя стоимость однокомнатных квартир остается стабильной в течение полугода, сохраняя уровень $65 тыс., хотя в декабре-январе наблюдались незначительные колебания цен. В сегменте двухкомнатных квартир лидерство в цене удерживает Киев. Здесь квартиры подорожали на 8%, достигнув психологической отметки в $100 тыс.

На втором месте Львов, где средняя цена на двухкомнатные квартиры выросла на 4% и составляет $92,5 тыс., а на третьем – Ужгород, где за полгода цена двухкомнатных квартир выросла на рекордные 14%, приблизившись к отметке $90 тыс.

Интересно, что средняя стоимость двухкомнатных квартир выросла почти во всех регионах Украины, за исключением Запорожья и Сум, где цены на "двушки" снизились на 5% и 2% соответственно.

Киев лидирует по ценам на 3-комнатные квартиры: стоимость выросла на 10% за полгода

В сегменте трехкомнатных квартир Киев остается безоговорочным лидером, с большим отрывом опережая другие города. По итогам 1 квартала 2025 года средняя цена 3-х комнатной квартиры в столице достигла $148 тыс., что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львов находится на втором месте со средней ценой $113 тыс., а Ужгород занимает третье место – здесь трехкомнатная квартира стоит в среднем $105 тыс.

Читайте также: Черный список в сфере недвижимости: кому откажут в покупке жилья в Украине и почему

Среди городов западного и центрального регионов, где стоимость квартир является одной из самых низких, стоит отметить Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск. Средняя цена на 1-комнатные квартиры в этих городах составляет $35 тыс., $36,5 тыс. и $38 тыс. соответственно. 2-комнатные стоят $48,8 тыс., $55 тыс. и $54 тыс., а 3-комнатные – $58 тыс., $65 тыс. и $70 тыс. Цены в этих регионах открывают хорошие возможности роста стоимости жилья и делают эти города привлекательными для потенциальных покупателей.

Индекс доступности жилья (соотношение среднего дохода к стоимости квартиры) показывает положительные изменения в большинстве регионов Украины. Например, в Киеве для приобретения средней 1-комнатной квартиры теперь нужно работать 8 лет, что на 5% меньше, чем пол года назад.

Во Львове этот индекс снизился на 10% и сейчас для покупки средней 1-комнатной квартиры нужно экономить в течение 9,1 года. Такая же тенденция наблюдается в Тернополе, где к концу 1 квартала 2025 года средняя цена 1-комнатной составляет лишь 6,1 годовых местных зарплат.

По данным ЛУН, в Киеве на конец 1 квартала 2025 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке для 1- и 2-комнатных квартир составила $1500, а для 3-комнатных – $1600. Для сравнения, в мае 2023 года цена квадратного метра была почти одинаковой для всех типов квартир: $1330 для 1-комнатных, $1340 для 2-комнатных и $1350 для 3-комнатных.

В первом квартале 2025 года средняя цена квартир в Киеве существенно выросла. За первую четверть года стоимость 1-комнатных квартир увеличилась с $60 тыс. до $63 тыс., 2-комнатных – с $96 тыс. до $100 тыс., а 3-комнатных – со $139,5 тыс. до $148 тыс.

Рост цен прогнозировался 39% потенциальных покупателей недвижимости, опрошенных ЛУН, как в начале года, так и весной.

Ранее мы говорили, что цены на недвижимость под Киевом превысили довоенный уровень.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!