Кит Келлог отложил свой визит в Украину в инаугурацию Трампа - Reuters
Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг отложил свой визит в Киев и другие европейские столицы к инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января. Отставной генерал-лейтенант Кит Келлогг, который, как ожидается, вступит в должность специального представителя Трампа по Украине и России, планировал посетить Киев в начале января для встреч с украинскими лидерами.
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Также его команда готовила встречи в других европейских столицах, таких как Рим и Париж. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.
Планируемый визит должен стать первой поездкой представителей новой администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября.
Ожидается, что Келлогг посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя точная дата визита пока не определена.
Напомним, Зеленский заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания войны.
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