Кличко назвал дату, когда в домах киевлян отключат отопление

Киевляне вскоре останутся без отопления. В домах жителей столицы станет гораздо прохладнее уже с 8 апреля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале. "В столице с 8 апреля завершается отопительный сезон", – написал он.

Кличко уточнил, что соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия – "ожидается стабильное существенное потепление".

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"Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здании раньше – с 8 апреля", – сказал Кличко.

Мэр отметил, что тепло будут выключать постепенно, поскольку коммунальщикам необходимо несколько дней для остановки централизованной системы теплоснабжения.

Напомним, в Украине на протяжении отопительного хранилась фиксированная стоимость коммунальных услуг. Впрочем, эксперты предполагают, что скоро тарифы на некоторые услуги будут увеличиваться.

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