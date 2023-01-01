Клопотенко дал советы, как разгрузить организм после новогоднего застолья

После новогодних застолий не стоит доедать салаты с майонезом или мясные блюда. Организму нужно дать передохнуть и побаловать его чем-то диетическим, чтобы пищеварительная система снова была в строю.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко заверил, что снова торчать долго на кухне не придется, блюда, которые следует приготовить после празднования – не займут много свободного времени.

Одним из таких "разгрузочных" блюд он назвал салат со свеклой, он будет особенно вкусным, если запечь овощ в духовке.

Вам понадобятся две свеклы, 2 ст. л. растительного масла, 5 веточек петрушки, столовая ложка очищенных семян подсолнечника, соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Помойте свеклу, заверните в фольгу и запеките в духовке. Готовую свеклу остудите, очистите и нарежьте небольшими брусочками. Помойте и просушите петрушку, оборвите листики и измельчите. Переложите в салатник кусочки свеклы, петрушку и присыпьте семенами, сверху полейте растительным маслом, посолите и поперчите салат по вкусу.

Картофельное пюре с квашеной капустой – просто отварите картофель, перемните и добавьте в него квашеную капусту.

Рис со шпинатом и томатами – сварите рис, затем добавьте к нему измельченные свежие томаты и листья бейби-шпината. "У вас получится легкое вкусное блюдо. А еще рис – это природный абсорбент, который улучшает состояние после переедания. Подавайте рис со шпинатом и томатами охлажденным или тепленьким – как пожелаете", – заметил Клопотенко.

Темный бульон с розмарином

Какие продукты приготовить:

Говяжьи кости – 0,5 кг

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень сельдерея – 50 г

Черный перец горошком – 5 штучек

Душистый перец – 2 горошины

Лавровый лист – 1 шт.

Розмарин – 2-3 веточки,

Вода – 2 литра

Соль – щепотка

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов, помойте и почистите морковку, лук тоже помойте, но не очищайте от шелухи, затем разрежьте пополам. Помойте 50 г корня сельдерея и тоже оставьте кожуру. Выложите кости и овощи на противень, застеленный пергаментом, поставьте в духовку запекаться на 40 минут. Извлеките овощи и кости из духовки, переложите в кастрюлю и влейте воды, добавив перец, горошины перцев и лавровый лист. Доведите до кипения, затем варите на маленьком огне 30 минут. За 5 минут до готовности добавьте несколько веточек розмарина. После приготовления из бульона извлеките овощи, розмарин и кости, процедите жидкость и сразу подавайте к столу.

Салат с томатами, зеленью и кофе

Продукты:

Томаты – 400 г

Листья петрушки – 70 г листьев

Рукола – 70 г

Меленый кофе – 1 ст. л.

Оливковое масло – столовая ложка

Как приготовить: томаты и зелень промойте и просушите. Помидоры крупно порежьте, а зелень просто порвите руками, добавьте соль, молотый кофе и оливковое масло.

Тыквенное пюре

"Тыкву нужно запечь в духовке, а затем – вжик блендером. Вот и все, что нужно для идеального блюда на 1 января", — заметил Клопотенко. Он советует подавать тыквенное пюре со свекольным салатом и зеленью.

Ранее Клопотенко решил "вдохновить" на приготовление вкусных мясных блюд из курятины, говядины, индюшата и свинины. Он дал несколько важных советов по мясу, чтобы блюда получились очень вкусными.

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