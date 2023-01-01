Клопотенко дав поради, як розвантажити організм після новорічного застілля

Після новорічних застіль не варто доїдати салати з майонезом, чи м'ясні страви. Організму потрібно дати передихнути та побалувати його чимось дієтичним, аби травна система знова була у строю.

Відомий український кухар Євген Клопотенко запевнив, що знову стирчати довго на кухні не доведеться, страви, які варто приготувати після святкування – не займуть багато вільного часу.

Однією з таких "розвантажувальних" страв він назвав салат з буряком, він буде особливо смачним, якщо запекти овоч у духовці.

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Вам знадобляться два буряки, 2 ст. л. рослинної олії, 5 гілочок петрушки, столова ложка очищеного насіння соняшника, сіль та перець до смаку.

Як приготувати:

Помийте буряки, загорніть у фольгу та запечіть у духовці. Готовий буряк остудіть, очистіть та наріжте невеликими брусочками. Помийте та просушіть петрушку, обірвіть листочки та подрібніть. Перекладіть в салатник шматочки буряка, петрушку та присипте насінням, зверху полийте олією, посоліть і поперчіть салат до смаку.

Картопляне пюре з квашеною капустою – просто відваріть картоплю, перемніть і додайте в неї квашену капусту.

Рис зі шпинатом та томатами – зваріть рис, а потім додайте до нього подрібнені свіжі томати та листя бейбі шпинату. "У вас вийде легка смачна страва. А ще рис – це природний абсорбент, який покращує стан після переїдання. Подавайте рис зі шпинатом та томатами охолодженим або ледь тепленьким – як забажаєте", – зауважив Клопотенко.

Темний бульйон з розмарином

Які продукти приготувати:

Яловичі кістки – 0,5 кг

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Корінь селери – 50 г

Чорний перець горошком – 5 штучок

Духмяний перець – 2 горошини

Лавровий лист – 1 шт.

Розмарин – 2-3 гілочки,

Вода – 2 літри

Сіль – щіпка

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів, помийте та почистіть морквину, цибулю теж помийте, але не очищайте від лушпиння, потім розріжте навпіл. Помийте 50 г кореня селери та теж залиште шкірку. Викладіть кістки та овочі на деко, застелене пергаментом, поставте в духовку запікатися на 40 хвилин. Дістаньте овочі та кістки з духовки, перекладіть в каструлю та влийте води, додавши перець, горошини перців та лавровий листок. Доведіть до кипіння, а потім варіть на маленькому вогні 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності додайте кілька гілочок розмарину. Після приготування із бульйону дістаньте овочі, розмарин та кістки, процідіть рідину та одразу подавайте до столу.

Салат з томатами, зеленню та кавою

Продукти:

Томати – 400 г

Листя петрушки – 70 г листя

Рукола – 70 г

Мелена кава – 1 ст. л.

Оливкова олія – столова ложка

Як приготувати: томати та зелень промийте і просушіть. Помідори крупно поріжте, а зелень просто нарвіть руками, додайте сіль, мелену каву та оливкову олію.

Гарбузове пюре

"Гарбуз треба запекти в духовці, а потім – вжик блендером. Ось і все, що потрібно для ідеальної страви на перше січня", – зауважив Клопотенко. Він радить подавати гарбузове пюре з буряковим салатом та зеленню.

Раніше Клопотенко вирішив "надихнути" на приготування смачних м’ясних страв із курятини, яловичини, індичати та свинини. Він дав кілька важливих порад щодо м'яса, аби страви вийшли дуже смачними.

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