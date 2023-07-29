Клопотенко рассказал, как сварить куриное филе, чтобы оно осталось сочным

Украинский кулинарный эксперт и известный ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о том, как приготовить филе так, чтобы оно получилось нежным и сочным, а не сухим.

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Он опубликовал новое видео на своем YouTube -канале где поделился секретом сочности мяса заключается в особом способе его варки. Он рекомендует сначала опустить филе в холодную воду, а не в уже кипяток, и посолить его. Затем мясо варят в течение 15 минут до того момента, пока вода не закипит. После этого необходимо снять филе с воды и проварить в кипятке в течение трех минут.

"И все, ваше филе теперь готово", – подчеркнул кулинарный эксперт.

Евгений Клопотенко объяснил, что таким способом филе сохраняет свою сочность в течение некоторого времени после приготовления. Он посоветовал потреблять мясо сразу после его приготовления, когда оно еще горячее, тем самым сохраняя его нежный вкус и сочность. Если же варить филе в кастрюле с кипящей водой, то оно может оказаться сухим уже даже в первые минуты после варки.

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