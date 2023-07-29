Клопотенко розповів, як зварити куряче філе, щоб воно залишилось соковитим

Український кулінарний експерт і відомий ресторатор Євген Клопотенко розповів про те, як приготувати філе так, щоб воно вийшло ніжним і соковитим, а не сухим.

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Він опублікував нове відео на своєму YouTube-каналі де поділився секретом соковитості м'яса полягає в особливому способі його варіння. Він рекомендує спочатку опустити філе у холодну воду, а не в уже окріп, і посолити його. Потім м'ясо варять протягом 15 хвилин, до того моменту, поки вода не закипить. Після цього необхідно зняти філе з води і проварити його у кип'ятку протягом трьох хвилин.

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"І все, ваше філе тепер готове", – підкреслив кулінарний експерт.

Євген Клопотенко пояснив, що таким способом філе зберігає свою соковитість протягом певного часу після приготування. Він порадив споживати м'ясо відразу після його приготування, коли воно ще гаряче, таким чином зберігаючи його ніжний смак і соковитість. Якщо ж варити філе в каструлі з киплячою водою, то воно може стати сухим вже навіть у перші хвилини після варіння.

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