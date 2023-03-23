Когда и как сажать перец в открытый грунт: советы для дачников

Сладкий перец пользуется популярностью у дачников. Впрочем, эта культура достаточно капризна и требует особого знания для выращивания.

Перед посадкой перца в открытый грунт необходимо засеять рассаду. У дачников есть свои секреты и советы, которые помогут получить хороший урожай сладкого овоща.

Огородники для посева овощей на рассаду пользуются лунным календарем. Для сладкого перца в 2023 году подходят 24 и 25 марта.

Читайте также: Когда и как сажать помидоры, чтобы иметь невероятный урожай

Для выращивания перца в необогреваемой теплице посев проводится в марте, а высадка – в начале мая. В то же время для открытой почвы высаживать растение нужно в начале июня.

Для начала нужно подготовить почву для посева на рассаду. Его можно купить в магазине или сделать собственноручно, смешав перегной, садовую землю и песок в пропорции 3:3:4.

Вместимость для рассады нужно заполнить грунтом, чтобы до края оставался 1 см. Затем нужно полить землю, сделать небольшое углубление и положить семена. После этого ямку следует присыпать землей.

Читайте также: Когда садить свеклу в открытую почву, чтобы получить хороший урожай

Когда в горшке начнут появляться первые ростки, нужно выбрать самый сильный, а другие срезать. Ростки перца необходимо пересадить в отдельные стаканчики со специальным грунтом.

Перец высаживают по схеме 40х40 см. Сажать саженцы перца в лунки нужно на глубину 4-5 см. Корни перца не должны обнажаться, поэтому пересаживать необходимо вместе с земляным комом.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!