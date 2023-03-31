Когда и как сажать петрушку в открытый грунт: советы огородникам

Украинцы очень любят петрушку и добавляют ее как к первым, так и ко вторым блюдам и салатам. Эту зелень ценят за свой вкус, аромат и высокое содержание витаминов. Если вы хотите попробовать выращивать петрушку самостоятельно, то следует знать, что это не так тяжело, как может показаться.

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Когда лучше сеять петрушку в Украине в открытую почву в 2023 году

Чаще сеют петрушку в марте и апреле, однако это зависит от погодных условий и температуры региона. Украинские садоводы советуют сажать петрушку в конце апреля или начале апреля, когда земля немного прогреется. Не смотря на это, растение может хорошо переносить даже заморозки.

Также многие дачники руководствуются конкретными датами по лунному календарю для посадки растений. В 2023 году самые благоприятные дни для посева петрушки будут следующие:

1-3, 23-26, 28-31 марта;

22, 24-27 апреля;

4, 22-24 мая.

Если вы собираетесь сажать корневую петрушку, лучше делать это в следующие даты:

11-13 марта;

7-9, 17-18 апреля;

6-9, 13-15, 17 мая.

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Подготовка семян петрушки к посеву

Перед посевом семян петрушки к открытому грунту, его следует замачивать. Однако важно учитывать правильное расположение грядки и подготовить почву. Для этого можно внести в землю удобрения, такие как перегной или компост. Также можно добавить песок или торф. После этого землю следует разрыхлить, обильно полить водой, уплотнить и сделать строчки на посев с расстоянием 15–20 см друг от друга. Глубина посева должна быть до 2 см. После посева, необходимо удержаться от полива петрушки до первой всходов зелени.

Уход за петрушкой в открытом грунте

После восхода петрушки необходимо регулярно поливать растения в зависимости от состояния влажности почвы. Необходимо также прореживать растения, пропалывать и удалять сорняки. Грядку лучше поливать вечером. Если земля уже была хорошо удобрена перед посевом, то нет необходимости добавлять дополнительные полезные компоненты. Петрушку можно собирать в любое время, в течение ее развития. Для хранения можно использовать сушеные или замороженные веточки.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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