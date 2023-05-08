Когда приходят гости: Что делать, если кот боится людей

Кошки и кошки – очень чувствительные животные, и часто они могут реагировать на изменения в окружающей среде со страхом и тревогой. Одним из общих проблемных моментов для многих владельцев кошек есть боязнь перед гостями.

Чувство страха может вызвать напряженность и даже агрессию у животного. В этой статье мы рассмотрим некоторые возможные причины, по которым кот боится гостей, а также дадим вам советы, как помочь лишить его стресса.

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Причины страха

Незнакомость. Кошки животных с территориальным инстинктом и новые люди в их доме могут восприниматься как потенциальная угроза;

Предварительные отрицательные опыты. Если у вашей кошки были плохие впечатления от предыдущей встречи с гостями, она может ассоциировать новых людей со страхом и опасностью;

Территориальный инстинкт. Кошки могут чувствовать себя угрожающими, когда другие люди вторгаются на их территорию, особенно если это часто меняются лица.

Рекомендации по снятию стресса

Обеспечьте безопасное помещение. Перед приходом гостей создайте кошке комфортную зону, где она может отойти от стресса. Закройте ее в отдельной комнате с любимыми игрушками, лежанкой и туалетом;

Постепенное знакомство. Проследите, чтобы гости были терпеливы и не пытались насильно приблизиться к коту;

Используйте положительные усилия. Проследите, чтобы ваши гости относились к кошке с уважением и не пытались заставлять ее подходить. Похваляйте кота за спокойное поведение и награждайте его лакомством или игривостью;

Разработайте программу социализации. Постепенно привыкайте свою кошку ко встрече с новыми людьми, начиная с небольшого количества гостей и постепенно увеличивая их число. Разрешите коту самостоятельно подходить к новым людям и давайте ему возможность отслеживать собственный темп и комфорт;

Используйте феромоны: Феромонные спреи и диффузоры могут помочь снизить стресс у кота. Они создают атмосферу покоя и уверенности, помогая снизить боязнь кошки;

Обратитесь к специалисту: В некоторых случаях может быть полезно обратиться к ветеринарному врачу или котологу, имеющему опыт в работе с поведением животных. Они могут дать индивидуальные советы и рекомендации, которые помогут снять стресс у вашей кошки.

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